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Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Emrah Başsan Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut takımla çalıştı

Kayserispor'un 3 transferi antrenmanda!
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Yeni sezonu dün açan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın özellikle genç futbolcularla yakından ilgilendiği gözlemlendi. Antrenmanda yeni transferler Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı da antrenmanda yer aldı. Geçmiş borçlar nedeniyle anlaştığı isimlerle resmi sözleşme imzalayamayan Kayserispor'un transfer yasağını kaldırdıktan sonra prensipte anlaşılan isimlere imza attırması bekleniyor.



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