28 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 525 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.283, hasta sayısı 431 olarak açıklanırken; 58 kişi hayatını kaybetti, 5.327 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 414 bin 310 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 525 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.283, hasta sayısı 431 olarak açıklanırken; 58 kişi hayatını kaybetti, 5.327 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 414 bin 310 olarak açıklandı.

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