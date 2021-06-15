Fortnite'a Harry Kane ve Marco Reus eklentisi geldi!

Her sezon yapılan eklentilerle popülaritesini asla kaybetmeyen Fortnite'a 2 yıldız isim dahil oldu! Tottenham'ın İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen golcüsü Harry Kane, Almanya Milli Takımı'nın Borussia Dortmun'lu yıldız orta sahası Marco Reus, Fortnite'ta boy gösterdi...

Fortnite Sezon 7'de İngiltere Milli Takımı'nın Tottenham'lı kaptanı Harry Kane ve Almanya Milli Takımı'nın Borussia Dortmund'lu orta sahası Marco Reus'ün kostümleri oyuna dahil edildi.

Ancak, bu eklentiler sadece kostümlerden ibaret değil! Sırt çantalarının, planörlerin ve dansların bulunduğu paketler de oyuna dahil edildi. Hatta gelecek ifadelerden bir tanesinin adı "HurriKane"...

Harry Kane ve Marco Reus'üs bir arada bulunduğu kozmetik eklentiler satışa sunuldu ama eklentileri ayrı ayrı satın almak da mümkün.

Bu kostümler ve paketlerin yanı sıra Epic Games ayrıca Fortnite UEFA EURO 2020 Cup başlıklı 50.000 dolarlık bölgesel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek turnuvanın 16 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Dünyanın en çok oyuncuya sahip Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite bugüne kadar farklı bir çok spor dalından pek çok sporcuyu oyuna dahil etti.





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