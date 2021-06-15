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Fortnite'a Harry Kane ve Marco Reus eklentisi geldi!

Fortnite'a Harry Kane ve Marco Reus eklentisi geldi!
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Giriş Tarihi: 15.06.2021

Her sezon yapılan eklentilerle popülaritesini asla kaybetmeyen Fortnite'a 2 yıldız isim dahil oldu! Tottenham'ın 'nda da forma giyen golcüsü Harry Kane, 'nın Borussia Dortmun'lu yıldız orta sahası , Fortnite'ta boy gösterdi...

Fortnite Sezon 7'de 'nın Tottenham'lı kaptanı Harry Kane ve 'nın Borussia Dortmund'lu orta sahası 'ün kostümleri oyuna dahil edildi.

Ancak, bu eklentiler sadece kostümlerden ibaret değil! Sırt çantalarının, planörlerin ve dansların bulunduğu paketler de oyuna dahil edildi. Hatta gelecek ifadelerden bir tanesinin adı "HurriKane"...

Harry Kane ve Marco Reus'üs bir arada bulunduğu kozmetik eklentiler satışa sunuldu ama eklentileri ayrı ayrı satın almak da mümkün.

Bu kostümler ve paketlerin yanı sıra Epic Games ayrıca Fortnite UEFA EURO 2020 Cup başlıklı 50.000 dolarlık bölgesel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İki gün sürecek turnuvanın 16 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Dünyanın en çok oyuncuya sahip Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite bugüne kadar farklı bir çok spor dalından pek çok sporcuyu oyuna dahil etti.

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