Corona virüsü aşısı için randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, peş peşe aşı müjdelerini duyurmuştu. Bugün Ankara'da 18 yaş corona virüsü aşılarını olmaya başladı. Peki, corona virüsü MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusu alma! Sinovac aşı randevusu...

Aşı randevusu MHRS ve e Devlet ile nasıl alınır sorusu, aşı sırası gelen vatandaşların yanıt aradığı başlıca konulardan olmaya devam ediyor. Aşı seferberliği tüm ülkede devam ederken aşı randevusu için MHRS, e Nabız ve e Devlet ekranı en çok kullanılan internet sitesi haline geldi. Aşı yaptıracak olan vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alarak başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.



AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye'de devam eden aşılama sürecinde aşı randevu işlemleri hız kazandı. aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden yapılacak. Adım adım aşı randevusu alma işleminin detayları şöyle;

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.br>

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasını kullanabiliyor, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek .Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirebiliyor.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal edilebilirler.

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi için;

www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıklayın.TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapın.

Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın

Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

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