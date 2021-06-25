25 Haziran 2021, Cuma

HABERLER

Galataport nerede? Galataport'a nasıl gidilir? İstanbul'un neresinde? Hangi semtinde? İşte detaylar...

Galataport nerede?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2021

İstanbul'da yer alan Galataport bu yıl da sevilen bir yarışma programının finaline ev sahipliği yapacak. Birçok kişi arama motorlarında Galataport'un yerini araştırıyor. Peki, Galataport nerede? Galataport'a nasıl gidilir? İstanbul'un neresinde? Hangi semtinde?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un finaline Galataport ev sahipliği yapacak. Final öncesinde merak edilen konular arasında Galataport'un yeri ve detayları da yer aldı.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Aşı sırası hangi yaş grubunda? Aşı sırası hangi yaş grubunda?
YKS'de okunması gereken dualar nelerdir? YKS'de okunması gereken dualar nelerdir?
İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kimdir?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör