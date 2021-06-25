Galataport nerede? Galataport'a nasıl gidilir? İstanbul'un neresinde? Hangi semtinde? İşte detaylar...

İstanbul'da yer alan Galataport bu yıl da sevilen bir yarışma programının finaline ev sahipliği yapacak. Birçok kişi arama motorlarında Galataport'un yerini araştırıyor. Peki, Galataport nerede? Galataport'a nasıl gidilir? İstanbul'un neresinde? Hangi semtinde?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un finaline Galataport ev sahipliği yapacak. Final öncesinde merak edilen konular arasında Galataport'un yeri ve detayları da yer aldı.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport veya Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir. İstanbul ve bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahiptir. Proje ile, şu anda erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi, halkın kullanımına açılarak şehri denizle buluşturan bir promenada dönüştürülecektir.

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