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Son dakika haberi: Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? Bala Hatun kimin kızıdır? Çocuğu kimdir?

Rabia Bala Hatun kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika haberleri... ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman izlenme rekorları kırmaya ve tarihi yaşatmaya devam ediyor. Dizide Bala hatun'un hamile olmasının ardından çocuğu ve kendisi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Rabia Bala Hatun kimdir? Bala Hatun'un çocuğu var mı? Adı nedir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bölümleri yayınlandıkça Rabia Bala Hatun'un hayatı da merak edilmeye başlandı. Rabia Bala Hatun'un dizide hamile olmasının ardından çocuğu araştırılıyor. Peki, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?

BALA HATUN KİMDİR? BALA HATUN'UN ÇOCUĞU KİMDİR?

Osman Gazi'nin eşi olan Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Edebali ve Ildız Hatun'un kızıdır. Bala Hatun'un hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Alaeddin adında bir çocuğu olduğu bilinmektedir. Alaeddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin ilk veziridir. 1324 tarihinde vefat eden Rabia Bala Hatun'un mezarı, Bilecik'te babası Şeyh Edebali'nin türbesinin yanındadır.

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