Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Temmuz tarihinde yapılan 225 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.160 olarak açıklanırken, 52 kişi hayatını kaybetti, 4.636 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Temmuz tarihinde yapılan 225 bin 253 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.160 olarak açıklanırken, 52 kişi hayatını kaybetti, 4.636 hasta da iyileşti.

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