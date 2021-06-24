Corona virüsü destekleri! Pandemi sosyal destek nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Son dakika haberi...Pandemi sosyal destek projesi ile ilgili son dakika gelişmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca aktarıldı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Pandemi sosyal destek nasıl alınır? 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlara maddi imkan olarak sunulan pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgulam gibi işlemler yine e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Daha önce 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile nakdi destek sağlayacağız açıklaması gelmişti. Bu noktada vatandaşlar "1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte E devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı, şartları ve sürece dair tüm detaylar…
1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.
Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.
İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?