Son dakika haberleri: E-Okul 2021 karnelere nasıl bakılır? Dijital karne görüntüleme...

Dönem sonu karnelerine bakmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arama motorlarında "e-okul dijital karne, e-okul karne" gibi sorgular yapıyor. Takdir ve teşekkür belgeleri de bu sistemde görüntülenebilecek. MEB, karneleri erişime açtı. peki, e-Okul dijital karnelere nasıl bakılır? İşte detaylar...

Dijital karneler 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. E Okul sayfasında dijital olarak erişime açılan karne notlarını veliler ve öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyor. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

E-OKUL DİJİTAL KARNELERE NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.



TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

