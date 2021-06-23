Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.809, hasta sayısı 550 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 5.917 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 387 bin 545 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.809, hasta sayısı 550 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 5.917 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 265, toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, toplam vefat sayısı 49 bin 358, ağır hasta sayısı 763, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9 olarak yer aldı.

23 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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