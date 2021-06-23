23 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 23 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.809, hasta sayısı 550 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 5.917 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 387 bin 545 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 192 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.809, hasta sayısı 550 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 5.917 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 265, toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, toplam vefat sayısı 49 bin 358, ağır hasta sayısı 763, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9 olarak yer aldı.

23 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Spordan gündeme sağlıktan ekonomiye yenilenen yüzüyle 7/24 Dinle sizlerle... Spordan gündeme sağlıktan ekonomiye yenilenen yüzüyle 7/24 Dinle sizlerle...
Google sürekli olarak duruyor hatası nedir? Google sürekli olarak duruyor hatası nedir?
Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör