20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 213 bin 297 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.091, hasta sayısı 409 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 4.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 213 bin 297 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.091, hasta sayısı 409 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 4.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, ağır hasta sayısı 813, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 olarak yer aldı.

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