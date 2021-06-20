Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 20 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 213 bin 297 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.091, hasta sayısı 409 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 4.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Haziran tarihinde yapılan 213 bin 297 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.091, hasta sayısı 409 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 4.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783, toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, toplam vefat sayısı 49 bin 185, ağır hasta sayısı 813, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 232 bin 638 olarak yer aldı.
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