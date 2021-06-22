22 Haziran 2021, Salı

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Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı MHRS randevusu nasıl alınır? Hangi yaş grupları aşı olabilecek?

Corona virüsü Koronavirüs aşısı MHRS randevusu nasıl alınır?
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

randevusu nasıl alınır sorusu arama motorlarında sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. , e-Devlet aşısı olmak için sıra alacak olan öncelikli vatandaşlar neler yapmalı? İşte tüm detaylarıyla covid aşısı...

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte aşılama işlemleri de yapılıyor. Peki, aşısı için randevu nasıl alınır? İşte detaylar...

CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için ve kullanılmaktadır. veya üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Bu ekran üzerinde için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu alınabilmektedir. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapılabilir.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." çağrısında bulundu.

İlk randevuların yarın olduğunu ifade eden Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını verdi.

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