Son dakika haberleri: Kurban Bayramı ne zaman? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

Kurban bayramı için geri sayım başladı. En önemli dsini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın tarihi merak konusu oldu. Kurban Bayramı döneminde sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası yasak olup olmayacağı da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı geldi çattı. Binlerce çalışan hem tatil günlerini hem bayram tarihini araştırıyor. Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

DİĞER

HABERLER HABERLERİ