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Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması sona mı erdi?

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı! Sokağa çıkma yasağı...
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre turizm sektörüne KDV desteği uzatılırken, müzik kısıtlaması da saat 24.00'e çekildi. Sokağa çıkma yasağı, şehirlerarasındaki seyahat ve toplu taşımadaki sınırlamalar da kaldırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlar ise normal mesaiye geçecek. İşte 1 Temmuz sonrası yürürlüğe girecek o kararlar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının tamamıyla kaldırılacağını açıkladı.

"TURİZM SEKTÖRÜNE VERDİĞİMİZ KDV DESTEĞİNİ DE BİR AY DAHA UZATIYORUZ"

Salgın nedeniyle yaşanan gelişmelere değinen ve sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri anlatan Başkan Erdoğan, tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbirleri aldıklarını belirtti.

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı seviyede yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini, gerekli dersi vereceklerini belirten Erdoğan, TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatla yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatacaklarının altını çizdi. Salgın döneminde işlerine ara vermek veya sınırlandırmak zorunda kalan esnafları kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle desteklediklerini kaydeden Erdoğan, "Diğerleri ile uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de bir ay daha uzatıyoruz" diye konuştu.

'nin aşılamada dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Haziran ayı ile birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye'nin bu cendereden bir an önce kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Hamdolsun bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz. Hedefimiz birkaç hafta içiresinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINI TÜMÜYLE KALDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek hususları değerlendirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tamamı da 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 00.00'a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özer sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili diğer ayrıntılan İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel gelişmelerin tamamı için milletçe tedbirlere uyulması gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz" dedi.

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