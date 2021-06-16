16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Haziran tarihinde yapılan 227 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.221, hasta sayısı 548 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 4.632 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 348 bin 249 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Haziran tarihinde yapılan 227 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.221, hasta sayısı 548 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 4.632 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 348 bin 249 olarak açıklandı.

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