19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.480, hasta sayısı 494 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 4.195 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.480, hasta sayısı 494 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 4.195 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, toplam vefat sayısı 49 bin 122, ağır hasta sayısı 829, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 228 bin 419 olarak yer aldı.

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