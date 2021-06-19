Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.480, hasta sayısı 494 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 4.195 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.480, hasta sayısı 494 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 4.195 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, toplam vefat sayısı 49 bin 122, ağır hasta sayısı 829, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 228 bin 419 olarak yer aldı.

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