07 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2021

Sevilen yarışma programı 'da boy gösteren 'nun yaşamı, kariyeri ve özellikleri sosyal medya ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

yarışmasıyla gündeme gelen 'nun yaşamı merak konusu oldu. Son dönemlerde tartışmalarla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Kalaycıoğlu, 1998 yılında 'da dünyaya geldi. 'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle 'a taşınmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve 'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır okul takımında da yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
F.Bahçe’ye iki yeni forvet! İmzaya kaldı... F.Bahçe’ye iki yeni forvet! İmzaya kaldı...
Öğretmenlere aşı müjdesi! Öğretmenlere aşı müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör