19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika deprem haberleri: Korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi...

Korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi...
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri... 'da hissedilen deprem meydana geldi. ve Kandilli rasathanesinden gelecek bilgiler bekleniyor.

'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. , depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DEPREM PAYLAŞIMI GELDİ!

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