Son dakika deprem haberleri: Korkutan deprem! İstanbul'da hissedildi...
Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli rasathanesinden gelecek bilgiler bekleniyor.
İstanbul'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.
SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN DEPREM PAYLAŞIMI GELDİ!
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK 🇹🇷 (@Fenerbahce) June 19, 2021
İstanbul'da meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/TfqJVJouTH— Şampiyon Beşiktaş JK 🇹🇷 (@Besiktas) June 19, 2021
İstanbul'da meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem pic.twitter.com/H41vcSUyLk— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 19, 2021
İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/3Vf2JxIrEx— Trabzonspor 🇹🇷 (@Trabzonspor) June 19, 2021
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