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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? Hangi gıdalar yer almalı? | İstanbul Kartal deprem

Deprem çantası nasıl hazırlanır?
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarından "Deprem çantası nasıl hazırlanır? "Deprem çantasında olması gereken malzemeler neler?" gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, deprem çantasında hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?" Deprem çantası ve deprem malzemeleriyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yaşanan depremin ardından akıllara deprem çantası geldi. Peki deprem çantasında hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanmalı...

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

kartları (, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Diplomalar
, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler

veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü seçilmeli)

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

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