Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Burak Elmas'ın serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Burak Elmas başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Genç yaştan itibaren Galatasaray'da üst düzey görevlerde yer almıştır. 2021 Galatasaray başkanlık seçiminde aday oldu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlidir. Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

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