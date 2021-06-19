19 Haziran 2021, Cumartesi

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Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor? (GS haberleri)

Burak Elmas kimdir?
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri... 'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Başkan adaylarından sosyal medyada en çok konuşulan, arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer aldı. Burak Elmas'ın serveti, kariyeri, ve Galatasaray'da aldığı görevler merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

'da seçim heyecanı yaşanıyor. başkan adayları arasında yer alırken, hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Burak Elmas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Serveti ne kadar? Ne iş yapıyor?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 19 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. Genç yaştan itibaren Galatasaray'da üst düzey görevlerde yer almıştır. 2021 Galatasaray başkanlık seçiminde aday oldu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı ile evlidir. Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: ve yönetimlerinde yer aldı. 'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

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