15 Haziran 2021, Salı

HABERLER

The Sims 4 Cottage Living eklentisi geliyor!

The Sims 4 Cottage Living eklentisi geliyor!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2021

The sevenlere müjde! Uzun süredir Sims 4 fanlarının beklediği çiftçilik ve hayvancılık gibi eklemeler yeni güncelleme ile oyuna eklenecek...

eklentisi geliyor... Oyun ilk çıktığı günden bu yana Sims fanlarının yapımcı firma 'den istediği çiftçilik eklentisi müjdelendi.

Cottage Living eklentisi ile oyundaki karakteriniz çiftlik hayatına yelken açabilecek! Çiftliğinizde kendi meyve ve sebzelerinizi üretip ahırınızda kendi hayvanlarınızı yetiştirebileceksiniz.

Tanıtım videosu da yayınlanan Cottage Living eklentisi oyuna kırsal yaşama uygun Henford-on-Bagley isimli yeni bir dünya ekliyor.

Düzenlediği basın toplantısında Cottage Living eklentisiyle ilgili daha fazla bilgi veren EA'in sunumundan anlaşıldığı üzere, eklenti sonrası oyunda taze sütler ve taze yumurtalar toplayabileceksiniz, lamalardan elde edeceğiniz yünleri ve çok daha fazlasını oyunun diğer eklenti paketleri ile kombine bir biçimde kullanabileceksiniz.

Vahşi hayvanların da ehlileştirilebileceği eklentide mahsullerinizi çalabilecek veya zarar verebilecek sinsi hayvanlar da yer alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
Fortnite'a Harry Kane ve Marco Reus eklentisi geldi! Fortnite'a Harry Kane ve Marco Reus eklentisi geldi!
BİM'de bu hafta neler var? İşte 15-18 Haziran 2021 BİM aktüel listesi BİM'de bu hafta neler var? İşte 15-18 Haziran 2021 BİM aktüel listesi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör