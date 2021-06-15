BİM'de bu hafta neler var? İşte 15-18 Haziran 2021 BİM aktüel listesi
BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var? İşte 15-18 Haziran 2021 BİM aktüel ürüğnler kataloğu...
BİM aktüel ürünler listesi haftanın ürünleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.
Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin raflarda yer alacak olması ile birlikte bu hafta kişisel bakım ürünleri, kozmetik ürünleri, mutfak araç gereçleri, kamp malzemeleri ve teknolojik ürünlerdeki indirimler öne çıkıyor.
Listeye göre; banyo ve temizlik ürünleri, bebek bakım ürünleri, seyahat ve kamp malzemeleri gibi ürünlerde indirim yer alırken öte yandan blender seti, termoslu filtre, kızartma tavası gibi mutfak araç gereçlerinde de çeşitlilik ve indirim öne çıkıyor. Yine elektronik ve teknolojik aletlerde de birden fazla ürün indirimli hali ile yer alacak.
Peki, BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler listesi 15-18 Haziran 2021
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