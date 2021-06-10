Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? | 2021 güneş tutulması...
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi durumudur. Gökbilimciler, 2021 yılında gözlemlenebilecek en önemli olaylardan biri olan güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarihi oldukça önceden duyurmuştu. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nerelerden görülecek?
Arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri güneş tutulması oldu. Özellikle, "Türkiye'den görülebilecek mi?, güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta?" gibi sorgular yapılıyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) günü saat 13.53'te gerçekleşecek. Ateş Çemberi Güneş Tutulması bilim insanlarına göre en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş tutulmasının etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.
Güneş tutulması başlangıcı: 11:12
Halkalı tutulmanın başlangıcı: 12:50
Kavuşum anı: 14:01
Halkalı tutulmanın sonu: 14:33
Tutulmanın bitişi:16:11
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Güneş tutulması, Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.
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