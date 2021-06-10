10 Haziran 2021, Perşembe

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Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? | 2021 güneş tutulması...

Güneş tutulması ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

tutulması, 'ın yörünge hareketi sırasında ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi durumudur. Gökbilimciler, 2021 yılında gözlemlenebilecek en önemli olaylardan biri olan güneş tutulmasının gerçekleşeceği tarihi oldukça önceden duyurmuştu. Peki, ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den izlenecek mi, nerelerden görülecek?

Arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri tutulması oldu. Özellikle, "Türkiye'den görülebilecek mi?, ne zaman ve saat kaçta?" gibi sorgular yapılıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) günü saat 13.53'te gerçekleşecek. Ateş Çemberi Güneş Tutulması bilim insanlarına göre en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş tutulmasının etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

Güneş tutulması başlangıcı: 11:12
Halkalı tutulmanın başlangıcı: 12:50
Kavuşum anı: 14:01
Halkalı tutulmanın sonu: 14:33
Tutulmanın bitişi:16:11

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, 'nın kuzeyi, 'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve 'da görülecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

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