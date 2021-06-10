10 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Ertelendi mi?
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Milyonlar, Başkan 'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak 'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen 'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılacağo açıklanmıştı.

TOPLANTI ERTELENDİ!

'ün haberine göre, Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü 'nin açılış maçı olan - müsabakası için 'ya gideceği; ardından Brüksel'deki 'ne katılacağı öğrenildi.

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