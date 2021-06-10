Son dakika haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Bugün kabine toplantısı var mı?
Milyonlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?
Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılacağo açıklanmıştı.
TOPLANTI ERTELENDİ!
CNN Türk'ün haberine göre, Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği; ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.
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