09 Haziran 2021, Çarşamba

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sporda sağlam bir altyapı oluşturduk

Başkan Erdoğan: Sporda sağlam bir altyapı oluşturduk
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sporda gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporda gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir altyapı oluşturduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu vesile ile 'da düzenlenen 'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya kazanan sporcuları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah kendilerini en yakın zamanda külliyede de ağırlamayı arzu ettiğimi Gençlik ve Spor Bakanıma da hatırlatmayı borç biliyorum. Sporda son dönemde ardı ardına aldığımız başarı haberlerinin özellikle uluslararası alanda artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIMIZIN AZERBAYCAN'DAKİ MAÇINI İLHAM ALİYEV KARDEŞİMİZLE İZLEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, A Millî Futbol Takımı'nın ile 11 Haziran Cuma günü oynayacağı maçını çok önemsediklerini ifade ederek, "İnşallah 'dan milli takımımızın başarıyla dönmesi halinde biz de 'da ikinci maçı kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık. Bu arada önceki gün AK Gençlik E-Spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Salgın sebebiyle kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemde , ve oyunlarında tam 26 gün boyunca E-spor heyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık. Kendi alanında bir ilki teşkil eden turnuvamıza ülkemizin farklı illerinden 2 bin 165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti. Gençlerimizi ve gençlik teşkilatımızı tebrik ediyorum. Bizim gençlik yıllarımızda spor denilince akla ilk futbol, güreş, basketbol, voleybol, boks, gibi spor dalları gelirdi. Bugün artık spor ve sporcu kavramları klasik anlamları yanında çok farklı boyutlar kazanmış bulunuyor. Dijital oyun sektörü içerisine sporu, fuarları, uluslararası turnuvaları da alarak günden güne genişliyor. 2012 yılında 70 milyar Dolar büyüklüğe sahip olan dijital oyun sektörü salgının da etkisi ile 2020 yılında 159 milyar Dolar'a ulaştı. E-spor gibi alanlar 30 yaş altı gençlerimiz arasında giderek yaygınlaşıyor. Hükumet ve parti olarak biz de gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, E-spor'un kurumsallaşması için gereken adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.

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