09 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 Giriş Tarihi: 09.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 193 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.454, hasta sayısı 558 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 6.647 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 306 bin 690 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan . Tabloya göre 9 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 827 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.454, hasta sayısı 558 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 6.647 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 306 bin 690 olarak açıklandı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar?
Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör