08 Haziran 2021, Salı

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Son dakika haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Tarihi erkene alındı...

Kabine toplantısı ne zaman?
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Milyonlar, Başkan 'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak 'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen 'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi corona virüsü salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

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