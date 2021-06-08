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Aras Bulut İynemli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Üç kuruş dizisinde mi oynayacak?

Aras Bulut İynemli kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Sinema ve TV dizilerinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken , son olarak dizisinde oynadı. Ekranlara veda eden dizinin ardından Aras Bulut İynemli'nin kim olduğu, kariyeri ve özellikleri araştırılmaya başlandı. Peki, Aras Bulut İynemli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Üç kuruş dizisinde mi oynayacak?

uzun süredir rol aldığı dizisinin bitmesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeni dizisi de merak konusu oldu. Peki, Aras Bulut İynemli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Üç kuruş dizisinde mi oynayacak?

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Ailesi de sanatçıdır. Abisi tiyatrocu, ablası ses sanatçısıdır. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesinde okumuştur. İTÜ Uçak mühendisliği okumuştur.

İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen 'ın dikkatini çekmiş, dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013 yılında tarafından keşfedilmiş ve ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "" dizisinde olarak rol almıştır.

: En Güzel Hikayem dizisinde oynamıştır. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında adlı dizide ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide / karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri adlı dizide adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırmıştır.

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