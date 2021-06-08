08 Haziran 2021, Salı

HABERLER

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 Giriş Tarihi: 08.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.609, hasta sayısı 557 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 5.836 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 300 bin 236 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.609, hasta sayısı 557 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 5.836 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, toplam vefat sayısı 48 bin 341, ağır hasta sayısı 1.044, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 173 bin 186 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kimdir?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı ne zaman?
Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör