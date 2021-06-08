08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.609, hasta sayısı 557 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 5.836 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 300 bin 236 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 527 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.609, hasta sayısı 557 olarak açıklanırken; 86 kişi hayatını kaybetti, 5.836 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, toplam vefat sayısı 48 bin 341, ağır hasta sayısı 1.044, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 173 bin 186 olarak yer aldı.
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