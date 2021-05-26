Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümde neler yaşandı?
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 196. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 197. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm nasıl izlenir? EDHO 196 izle...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. yeni bölümü hakkında tüm detaylar haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir.
Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM İZLE!
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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