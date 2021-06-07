Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.647, hasta sayısı 495 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 6.576 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 293 bin 627 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.647, hasta sayısı 495 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 6.576 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, toplam vefat sayısı 48 bin 255, ağır hasta sayısı 1.060, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 olarak yer aldı.

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