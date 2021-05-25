25 Mayıs 2021, Salı
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Okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!
Corona virüsü salgını sebebiyle okullarda eğitim uzaktan yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, okulların ne zaman ve nasıl açılacağı hakkında bilgi verdi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programında corona virüsü salgını (Covid-19) döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." diye konuştu.
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