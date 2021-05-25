25 Mayıs 2021, Salı

HABERLER

Okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

Okullar ne zaman kapanacak?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

salgını sebebiyle okullarda eğitim uzaktan yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanı katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, okulların ne zaman ve nasıl açılacağı hakkında bilgi verdi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı , bir televizyon programında salgını (Covid-19) döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
25 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? lira | Güncel döviz fiyatları... 25 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
Gram altın düştü mü? Gram altın düştü mü?
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör