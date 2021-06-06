07 Haziran 2021, Pazartesi

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Öğretmenlere aşı müjdesi! MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusu nasıl alınır?

Öğretmenlere aşı müjdesi!
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

ile mücadelede büyük önem taşıyan aşılanmada sıra öğretmenlere geldi Bakanı , "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tarafından tanımlandı." ifadeleriyle müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Bakanı , sosyal medyada yaptığı paylaşım ile öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını 'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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