Öğretmenlere aşı müjdesi! MHRS aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusu nasıl alınır?

Corona virüsü salgını ile mücadelede büyük önem taşıyan aşılanmada sıra öğretmenlere geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı." ifadeleriyle müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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