Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.602, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 114 kişi hayatını kaybetti, 8.540 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 788 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.602, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 114 kişi hayatını kaybetti, 8.540 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788, toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, toplam vefat sayısı 47 bin 882, ağır hasta sayısı 1.219, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 139 bin 993 olarak yer aldı.

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