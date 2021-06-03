03 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.602, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 114 kişi hayatını kaybetti, 8.540 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 270 bin 788 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 847 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.602, hasta sayısı 563 olarak açıklanırken; 114 kişi hayatını kaybetti, 8.540 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788, toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, toplam vefat sayısı 47 bin 882, ağır hasta sayısı 1.219, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 139 bin 993 olarak yer aldı.

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