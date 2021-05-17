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Eurovision 2021 ne zaman? Hangi ülkeler katılacak? Nerede yapılacak? İşte detaylar...

Eurovision 2021 ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

65. Eurovision şarkı yarışması yaklaştı. Avrupa ülkelerinin birbirlerini oyladıkları ve aralarında yarıştıkları şarkı yarışması arama motorlarında merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ne zaman? Hangi ülkeler katılacak? Nerede yapılacak?

65. Eurovision Şarkı Yarışması merakla bekleniyor. 2020 yarışması, corona virüsü salgını sebebiyle iptal edilmişti. 2021 yılında Eurovision düzenlenecek mi? İşte detaylar...

EUROVISION 2021 NE ZAMAN? HANGİ ÜLKELER KATILACAK? NEREDE YAPILACAK?

2020 Eurovision şarkı yarışması tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz sene 'da düzenlenmesi beklenen yılında da 'da düzenlenecek. Hollanda en son ev sahipliğini 1980 yarışmasına yapmıştı. Yarışmanın yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs, final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak.

İŞTE KATILACAK ÜLKELER

1. YARI FİNALİSTLER


Slovenya
Rusya


Kuzey Makedonya
İrlanda İrlanda
Kıbrıs Cumhuriyeti
Norveç
Hırvatistan
Belçika
İsrail
Romanya
Azerbaycan
Ukrayna
Malta Malta

2. YARI FİNALİSTLER


Estonya

Yunanistan

Polonya
Moldova
İzlanda
Sırbistan
Gürcistan
Arnavutluk

Bulgaristan
Finlandiya
Letonya
İsviçre
Danimarka

FİNALİSTLER


İspanya
Almanya

İtalya
Hollanda

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