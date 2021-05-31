31 Mayıs 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 31 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mayıs tarihinde yapılan 219 bin 461 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.493, hasta sayısı 596 olarak açıklanırken; 122 kişi hayatını kaybetti, 9.582 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 249 bin 404 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mayıs tarihinde yapılan 31 Mayıs tarihinde yapılan 219 bin 461 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.493, hasta sayısı 596 olarak açıklanırken; 122 kişi hayatını kaybetti, 9.582 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 249 bin 404 olarak açıklandı.



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