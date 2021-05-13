13 Mayıs 2021, Perşembe

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Elon Musk'tan Ethereum da nasibini aldı! Ethereum bugün kaç dolar? Kaç TL? 13 Mayıs Ethereum kuru hareketleri… | Kripto para

Elon Musk'tan Ethereum da nasibini aldı!
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

13 Mayıs gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 Ethereum kaç dolar oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği kripto para serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç dolar? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 13 Mayıs Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 3,964.10 Dolar oldu. Son 24 saatte 8,04% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 459,650,080,595 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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