30 Mayıs 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 30 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.933, hasta sayısı 582 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 10.763 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 242 bin 911 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.933, hasta sayısı 582 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 10.763 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848, toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, toplam vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı 1.390, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 105 bin 42 olarak yer aldı.

30 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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