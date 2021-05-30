Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.933, hasta sayısı 582 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 10.763 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 242 bin 911 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mayıs tarihinde yapılan 218 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.933, hasta sayısı 582 olarak açıklanırken; 134 kişi hayatını kaybetti, 10.763 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 919 bin 848, toplam vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, toplam vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı 1.390, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 105 bin 42 olarak yer aldı.

30 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

DİĞER

HABERLER HABERLERİ