13 Mayıs 2021, Perşembe

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13 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...

13 Mayıs dolar, euro, sterlin fiyatları!
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, son dönemlerde en çok merak edilen, arama motorlarında araştırılan konulardan biri oldu. , , gibi para birimlerinde yaşanan hareketli görüntü yatırım yapacakların da ilgisini çekiyor. Heyecanla gidişatı takip eden yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin bozdurmak veya almak için doğru zamanı bekliyor. Peki, 13 Mayıs dolar, euro, kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Son dakika döviz haberleri... Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,4327

Dolar satış: 8,4400

EURO NE KADAR?

Euro alış: 10,1794

Euro Satış: 10,2089

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,8556

Pound satış: 11,8878

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