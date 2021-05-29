29 Mayıs 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mayıs tarihinde yapılan 222 bin 613 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.656, hasta sayısı 605 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mayıs tarihinde yapılan 222 bin 613 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.656, hasta sayısı 605 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978 olarak açıklandı.

29 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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