29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 29 Mayıs)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mayıs tarihinde yapılan 222 bin 613 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.656, hasta sayısı 605 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mayıs tarihinde yapılan 222 bin 613 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.656, hasta sayısı 605 olarak açıklanırken; 137 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978 olarak açıklandı.
29 MAYIS 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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