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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son yılların popüler yarışma programlarından 'da yarışmacı olarak bulunan genç oyuncu 'nın yaşamı, kariyeri ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bir dönem Aşk-ı Memnu isimli dizide rol alan ve adını duyuran , programı ile yeniden gündemde yer alıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu Setlere adım attığında henüz 11 yaşındadır. Batuhan Karacakaya, Aşk-- Memnu dizisinde Bülent rolü ile ünlendikten sonra sonra dizisinde rol aldı. Batuhan Karacakaya, kariyerine üniversite yıllarında dizisiyle devam etti. Genç oyuncu şuan Survivor yarışmasında yarışıyor.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu 1.82 m'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75 kg'dır.

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