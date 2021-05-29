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Fikret Engin yaşamını yitirdi! Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Fikret Engin yaşamını yitirdi!
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Ünlü sunucu yaşamını yitirdi. Sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılan ünlü sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Spor programlarının bilinen siması, spiker yaşamını yitirdi. isimli TV programıyla tanınan Fikret Engin, şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin 1973 yılında 'da ddoğmuştur. yöneticileri tarafından keşfedilmiştir. Birçok radyo ve tv kanalında çalışmıştır. Özellikle ile birlikte yaptığı Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesi edinmiştir. Fikret Engin evlidir ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Ünlü sunucu girdiği şeker koması sebebiyle yaşamını yitirmiştir.

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