Fikret Engin yaşamını yitirdi! Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Ünlü sunucu Fikret Engin yaşamını yitirdi. Sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılan ünlü sunucu hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Spor programlarının bilinen siması, spiker Fikret Engin yaşamını yitirdi. Bay tahmin isimli TV programıyla tanınan Fikret Engin, şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
FİKRET ENGİN KİMDİR?
Fikret Engin 1973 yılında Bursa'da ddoğmuştur. Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilmiştir. Birçok radyo ve tv kanalında çalışmıştır. Özellikle Murat Özarı ile birlikte yaptığı Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesi edinmiştir. Fikret Engin evlidir ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Ünlü sunucu girdiği şeker koması sebebiyle yaşamını yitirmiştir.
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