29 Mayıs 2021, Cumartesi
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e-Sınav oturumları ertelendi mi? MEB açıkladı...
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi yazı yayınlayarak e-Sınav oturumlarının ertelendiğini duyurdu. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "06 Haziran 2021 tarihinde Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavının yapılacak olması nedeniyle söz konusu tarihte bulunan e-Sınav oturumları ileri bir tarihe ertelenmiş olup bu tarihe yeni sınav randevusu verilmemesi için sistem üzerinden gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda söz konusu tarihte sınav randevusu bulunan adaylar ile görevi bulunan salon görevlilerinin konu hakkında bilgilendirilmesi, adaylara yeni sınav tarihlerinin bildirilmesi, adayların yeni e-Sınav giriş belgelerinin kurs müdürlüklerince düzenlenerek adaylara ulaştırılması için konu hakkında gerekli iş ve işlemlerin Müdürlüğünüzce takip edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.
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