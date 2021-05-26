Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 221 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.738, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 166 kişi hayatını kaybetti, 12.205 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 221 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.738, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 166 kişi hayatını kaybetti, 12.205 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 038 bin 651, toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, toplam vefat sayısı 46 bin 787, ağır hasta sayısı 1.561, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 057 bin 713 olarak yer aldı.

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