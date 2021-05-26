26 Mayıs 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 26 Mayıs)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 221 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.738, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 166 kişi hayatını kaybetti, 12.205 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 221 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.738, hasta sayısı 681 olarak açıklanırken; 166 kişi hayatını kaybetti, 12.205 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 53 milyon 038 bin 651, toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, toplam vefat sayısı 46 bin 787, ağır hasta sayısı 1.561, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 057 bin 713 olarak yer aldı.

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