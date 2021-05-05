05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Çin'den fırlatılan roket kontrolden çıktı! Roket nereye düşecek?

Çin'den fırlatılan roket kontrolden çıktı!
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Çin'in uzay istasyonu için yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Tüm dünyanın merak ve kuşkuyla takip ettiği roketin gövdesinin nereye düşeceği henüz bilinmiyor.

Pekin yönetimi, 'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşıyan roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu Dünya'ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı. Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

ROKET NEREYE VE NE ZAMAN DÜŞECEK?

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

LONG MARCH 5B 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin'deki bir merkezden izlerken, Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.

TIENGONG-1 DE KONTROLDEN ÇIKARAK ATMOSFERDE PARÇALANMIŞTI

Çin'in 29 Eylül 2011'de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016'da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018'de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik'e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1'in Türkiye'ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

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