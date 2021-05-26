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2021 KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Memur olmak isteyen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Kamu Personel Seçme Sınavı (), başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Sınav hakkında araştırmalara başlayan adaylar, " başvuru ücreti ve KPSS Başvuru tarihleri" şeklinde sorgular yapmaya başladı. Peki, başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2021?

2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri ile ilgili henüz bir bilgi yayınlanmış değil.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

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