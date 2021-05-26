Memur olmak isteyen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Sınav hakkında araştırmalara başlayan adaylar, "KPSS başvuru ücreti ve KPSS Başvuru tarihleri" şeklinde sorgular yapmaya başladı. Peki, 2021 KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2021?

2021 KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri ile ilgili henüz bir bilgi yayınlanmış değil.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

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