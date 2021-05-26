26 Mayıs 2021, Çarşamba

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Nefes kredisi nedir? Kimler faydalanabilir? Faiz oranı ne? İşte detaylar...

Nefes kredisi nedir? Kimler faydalanabilir?
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Başkan 'ın duyurduğu, corona virüsü destek paketlerinden biri olan nefes kredisi arama motorlarında sık sık araştırılıyor. , , ve özel bankalar nefes kredisi programında yer alacak. Peki, nefes kredisi nedir? Kimler faydalanabilir? Faiz oranı ne?

TOBB Nefes Kredisi, 1 Haziran 2021 itibari ile yeniden başlıyor. Başvurular, TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile , , , , , , , , ve 'ndan yapılabilecek.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

'nin 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran'da uygulamaya alınacak.

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI NE?

Nefes Kredisi yıllık faiz oranı yüzde 17.5 olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek.

6 AY ÖDEME OLMAYACAK!

'sinin tutarı 50 bin TL ile 200 bin TL arasında 6 ay geri ödemesiz 12 taksitli olacak.

KREDİDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Nefes Kredi Paketinden, yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı üyeler faydalanabilecek.

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