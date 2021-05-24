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Son dakika spor haberi: Burak Yılmaz en güzel gol ödülünü kaptı! Mesafe tanımamıştı...

Burak Yılmaz ödülsüz kalmadı
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız forveti Burak Yılmaz, sezon başında transfer olduğu Fransa'nın Lille ekibinde gösterdiği performansla parmak ısırttı. Yıldız futbolcu, ağlarına uzak mesafeden attığı gol ile sezonun en güzel golü ödülüne layık görüldü.

'de PSG hegemonyasını yıkarak şampiyon olan Lille'de sezonun en dikkat çekici performansı Burak Yılmaz'dan geldi. Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında öne geçiren milli golcü, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından sezonun en iyi 11'inde gösterilmemişti. Bu tercih, başta Lille taraftarları olmak üzere birçok kesimin tepkisiyle karşılaştı.

EN GÜZEL GOL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Bu arada golcü oyuncu sezonu ödülsüz kapatmadı. Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği, Burak Yılmaz'ın maçında uzaktan attığı golü, "Sezonun en güzel golü" seçti. Milli forvet ayrıca Mbappe, (PSG), Memphis Depay (Lyon) ve Wissam Ben Yedder () ile sezonun en iyi futbolcusuna aday gösterilmişti. Ancak ödül, bu sezon 26 gol atıp 7 asist yapan Kylian Mbappe'ye gitti.

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