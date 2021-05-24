2021 DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS başvuru detayları...
Ön lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin lisans programına geçiş için girmeleri gereken DGS sınavı, sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılarn konular arasında yer aldı. Binlerce aday, "2021 DGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınavı ne zaman yapılacak?" şeklinde sorgular yapıyor. Peki, DGS başcurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne? İşte detaylar...
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları başladı.
DGS SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak. DGS için başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
2021-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2021-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
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