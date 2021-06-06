07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Haziran tarihinde yapılan 204 bin 827 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.386, hasta sayısı 482 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 6.003 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Haziran tarihinde yapılan 204 bin 827 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.386, hasta sayısı 482 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 6.003 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 55 milyon 455 bin 452, toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, toplam vefat sayısı 48 bin 164, ağır hasta sayısı 1.096, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 160 bin 774 olarak yer aldı.

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